Караваєв: У Динамо багато травмованих

Захисник Динамо Олександр Караваєв вказав на готовність молоді киян до сезону.

Про це розповів сам гравець.

"У контрольних матчах від нас вимагають давати рух у відведені кожному футболістові 45 хвилин. Бігати й вперед, й назад, і в обороні відпрацьовувати, і атаку завжди підтримувати. Тому, найважче витримувати цей ритм протягом 45 хвилин, хоча ми вже зобов'язані це робити, і це робимо.

Крім того, багато травмованих, яких потрібно кимось заміняти. Є хлопці, які можуть зіграти в різних амплуа. Також пробуємо різні поєднання, тактичні зміни і ігрові схеми, щоб з будь-якою командою можна було б показувати свій футбол.

Молоді хлопці Забарний і Сирота добре вписуються в команду. Ясна річ, вони переживають, але видно, що вони добре оснащені фізичними та футбольними якостями і добре взаємодіють з усією командою. Завжди прислухаються, намагаються виконувати те, що від них вимагають. Я задоволений тим, яка молодь в команді", - розповів Караваєв.