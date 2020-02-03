Ракитич хотів покинути Барселону при Вальверде

Джерело - isport.ua.
Півзахисник Барселони Іван Ракитич хотів покинути клуб в січневе трансферне вікно, але передумав з відходом наставника Ернесто Вальверде.
Про це розповів сам гравець.
"Я думав піти в січневе вікно. Час при Вальверде було не найкращим. Це були погані часи, але вже все в минулому. Можу однозначно сказати, що в Барселоні були речі, які мені не подобалися", - розповів Ракитич.
Нагадаємо, Барселона завдяки дублю Фаті перемогла Леванте у 22 турі Ла-Ліги.
Раніше Реал розібрався з Атлетіко.