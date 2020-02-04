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Стали відомі терміни повернення Ярмоленка

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Андрій Ярмоленко може вийти на поле у березні
Стали відомі терміни повернення Ярмоленка
#Ярмоленко, #Вест Гем, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Українському вінгеру Вест Гема Андрію Ярмоленко знадобиться більше часу на відновлення після травми м'яза стегна, отриманої наприкінці минулого року.

Про це повідомляє Football.london.

Футболіст не повернеться на поле раніше 29-го лютого. Хоча 21 січня головний тренер лондонського клубу Девід Моєс повідомив, що гравець пробуде поза грою ще три тижні. Тобто мав би повністю відновитися до 10 лютого.

Якщо прогнози справдяться, то Ярмоленко матиме шанс знову зіграти в АПЛ в лондонському дербі проти Арсенала, яке відбудеться 7 березня.

У поточному сезоні Ярмоленко провів за Вест Гем 15 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем не відпустить Ярмоленка взимку.

Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.

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