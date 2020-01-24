Вест Гем не відпустить Ярмоленка взимку

Джерело - sportarena.com.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко не покине Вест Гем у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Sportarena.
Актуально: Стало відомо, коли повернеться Ярмоленко
Вест Гем не планує продавати Андрія Ярмоленко в січні. В даний час Андрій знаходиться в лазареті близько трьох тижнів і буде проходити відновлення протягом ще трьох тижнів. У зв'язку з цим український півзахисник навряд чи зможе пройти медичне обстеження в новому клубі, навіть якби його продали або віддали в оренду.
Відзначимо, що зимове трансферне вікно в Англії закривається через тиждень, 31 січня 2020 року.
Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.