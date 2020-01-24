Вест Гем не відпустить Ярмоленка взимку

Андрій Ярмоленко до кінця сезону не покине Вест Гем

Український півзахисник Андрій Ярмоленко не покине Вест Гем у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sportarena.

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Вест Гем не планує продавати Андрія Ярмоленко в січні. В даний час Андрій знаходиться в лазареті близько трьох тижнів і буде проходити відновлення протягом ще трьох тижнів. У зв'язку з цим український півзахисник навряд чи зможе пройти медичне обстеження в новому клубі, навіть якби його продали або віддали в оренду.

Відзначимо, що зимове трансферне вікно в Англії закривається через тиждень, 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, Ярмоленко може перейти у турецький клуб.