Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі чемпіонату Франції ПСЖ розгромив Монпельє (4:0).

Однак, цього вечора не було все спокійно для паризького гранда. На 68-й хвилині тренер ПСЖ Томас Тухель вирішив замінити форварда Киліана Мбаппе, і той був дуже незадоволений цим.

Мбаппе, прикривши рот, зухвало відповів тренеру.

Mbappe's reaction to being substituted 😡 pic.twitter.com/7lruU5SSff — Goal (@goal) February 1, 2020

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