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Подвійні стандарти від УАФ або команди УПЛ гратимуть за різними правилами?

Сьогодні 09:18 320 0
Подвійні стандарти від УАФ або команди УПЛ гратимуть за різними правилами?

Джерело - Чемпіон.

Напередодні офіційний сайт Комітету арбітрів України опублікував список усіх матчів, на яких буде задіяна система VAR.

Якщо коротко, то систему відеодопомоги арбітрам наразі запроваджено на чотирі останні тури другого кола УПЛ, а також на два матчі 1/4 фіналу Кубку України.

Проте цікаве інше. Система буде застосовуватись не в усіх матчах і не в рівній кількості для команд учасниць чемпіонату України.

Наприклад, у київського Динамо VAR буде присутній в 5 матчах, а у львівських Карпат - жодного.

Команди та кількість матчів за їхньої участі з використанням VAR:

Динамо Київ - 5

Дніпро-1 - 3

Ворскла - 2

Шахтар - 2

Десна - 2

Олександрія - 2

Зоря - 1

Олімпік - 1

Колос - 1

Маріуполь - 1

Зазначимо, що в офіційному прес-релізі від Комітету арбітрів немає жодних пояснень щодо критеріїв вибору матчів, у який арбітри отримають допомогу від відеоасистента. 

Що це? Некомпетентність? Подвійні стандарти? Навіщо УАФ штучно створює конфліктну ситуацію?

Систему VAR у 2018 році було офіційно включено до правил гри у футбол й виходячи з цього, команди УПЛ будуть грати за іншими правилами?

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