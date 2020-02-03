Шахтар міг безболісно відпустити Матвієнка

Степаненко прокоментував ситуацію з Матвієнком

Якби захисник Шахтаря Микола Матвієнко зміг перейти в Арсенал, то це було б добре для його розвитку кар'єри у дуже сильному чемпіонаті.

Про це півзахисник гірників Тарас Степаненко заявив у коментарі Футбол NEWS.

"Для Шахтаря добре, що Матвієнко залишився, адже зараз він наш основний центральний захисник. Якби він зміг перейти в Арсенал, то це було б добре для його розвитку кар'єри в дуже сильному чемпіонаті. А у нас є гравці, які можуть його замінити, у нас досить багато центральних захисників. Це нормальний процес, коли людина грає, прогресує і переходить в іншу команду. В цьому нічого немає, але тренер і команда повинні бути готові до того, що людина піде, а на її місце прийде інший. Для цього і потрібна конкуренція, щоб всі тримали себе в тонусі і були готові замінити основних футболістів", – сказав Степаненко.

Раніше, трансфер Матвієнка в Арсенал зірвався через Палкіна

Нагадаємо, Шахтар не отримував пропозицій від Арсенала по трансферу Матвієнка.