Алієв: У дитинстві я вболівав за Спартак

Колишній футболіст київського Динамо і збірної України Олександр Алієв, який 3-го лютого святкує 35-річчя,у дитинстві вболівав за московський Спартак.

Про це він заявив в інтерв'ю Команді №1.

"У дитинстві я вболівав за Спартак, тому що моїм улюбленим футболістом був Ілля Цимбалар, він грав на тій самій позиції, на якій і я. Тому він був моїм кумиром. Футболки з його ім'ям у мене не було, але коли приїхав в академію Спартака, у мене з'явився його значок, з яким я не розлучався. З європейських футболістів я тоді захоплювався і хотів наслідувати гру Зінедіна Зідана", - зазначив Алієв.