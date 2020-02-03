Про невихід Руха в УПЛ навіть не думаємо – Бакалов

Рух повинний у наступному сезоні грати в українській Прем’єр-лізі.

Про це розповів головний тренер Руху Юрій Бакалов.

"Невихід Руха в УПЛ буде провалом? Ми про це не думаємо. У нас стоїть мета, і команда буде поетапно рухатися вперед. Давайте до цього питання краще повернемося після закінчення сезону.

За останніми роками такої кількості команд, які претендують на підвищення в класі, не було, це факт. Спочатку було навіть 10 претендентів, а зараз кожен з перших восьми колективів має приблизно однакові шанси зайняти місце, що дозволяє пробитися в УПЛ. Нинішній турнір у Першій лізі є дуже цікавим та інтригуючим. Упевнений, що боротьба буде вестися до останнього туру", - розповів Бакалов.