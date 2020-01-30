Бандура став четвертим новобранцем "рухівців" у зимовому міжсезонні.

Досвідчений голкіпер Олександр Бандура перейшов у Рух.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу

Гравець підписав контракт терміном на 1,5 роки.

33-річний голкіпер покинув Львів минулого тижня, розірвавши контракт з клубом після півтора року виступів.

У поточному сезоні УПЛ Бандура зіграв 6 матчів і пропустив 11 голів.

Раніше, Карпати розірвали контракт з голкіпером.