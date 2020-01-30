Джерело - fcrukh.com.
Досвідчений голкіпер Олександр Бандура перейшов у Рух.
Про це повідомляє прес-служба львівського клубу
Гравець підписав контракт терміном на 1,5 роки.
33-річний голкіпер покинув Львів минулого тижня, розірвавши контракт з клубом після півтора року виступів.
У поточному сезоні УПЛ Бандура зіграв 6 матчів і пропустив 11 голів.
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