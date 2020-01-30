 Бандура перейшов у Рух | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії
Сьогодні 16:53 700
Українські спортсмени відмовились від участі у чемпіонаті світу в Росії
Сьогодні 13:43 2991 4
Визначилися фіналістки Australian Open
Сьогодні 09:40 1676
Магучіх перемогла Левченко і ледь не встановила новий рекорд України на турнірі у Котбусі
Сьогодні 08:39 1264
Ярославський вказав проблему відновлення Металіста
Вчора 23:11 2629
Систему VAR вперше використають в УПЛ
Вчора 20:14 786
Паркер назвав переможця бою Усик – Чісора
Вчора 18:31 6672
Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу
Вчора 17:55 2180
Визначилися півфіналісти Australian Open
Вчора 15:07 1193
Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині
Вчора 14:56 1574
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:14 Футбол ПСЖ відмовився продавати Кавані в Атлетіко 93
18:56 Бокс Альверес дізнався дату наступного бою 307
18:40 Біатлон Блашко – найкраща по влучності стрільби на Кубку світу 702
18:30 Футбол Каштру вірить у Бондаря 395
18:14 Футбол Аустрія розгромила Дніпро-1 у контрольному матчі 530
17:57 Футбол Чорноморець підписав Микицея та готує трансфер скандального гравця Агробізнесу 273
17:43 Футбол Захисник Манчестер Юнайтед перейшов у Естудіантес 245
17:41 Баскетбол Кам'янске приєдналося до проекту Тренування із зіркою 129
17:33 Блог ТОП-біатлоністи готуються до чемпіонату світу 446
17:28 Футбол Сетьєн: З Барселоною простіше працювати, ніж я думав 246
17:10 Футбол Бандура перейшов у Рух 251
17:05 Баскетбол Матч зірок Суперліги Паріматч: 10 років по тому 153
16:53 Бокс Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії 700
16:34 Блог Захисник Кременчука закинув хитрий буліт у матчі проти Дніпра 550
16:33 Автоспорт Гонку Формули-1 у Китаї можуть скасувати через коронавірус 166
16:14 Футбол Самбрано узгодив із Динамо трансфер у Бока Хуніорс 414
15:54 Футбол Колишній хавбек Шахтаря залишить Корінтіанс 399
15:37 Футбол Ворскла підписала екс-гравця турецького клубу 344
15:23 Футбол Нападник Динамо перейшов до турецького клубу 4499
15:11 Футбол Віце-президент УАФ не задекларував дві вілли в Іспанії 406
15:09 Блог Роналду відзначив свій рекорд в Instagram 701
14:53 Волейбол Українець став найкращим гравцем у матчі Ліги чемпіонів 1133
14:35 Футбол Карпати можуть підписати бразильського півзахисника Зорі 375
14:17 Футбол Слуцький: Із задоволенням грав би спаринги з українськими командами 541
14:00 Баскетбол Дружина Браянта вперше прокоментувала загибель чоловіка та доньки 3176

Бандура перейшов у Рух

Сьогодні 17:10 251 0
Бандура став четвертим новобранцем "рухівців" у зимовому міжсезонні.
Бандура перейшов у Рух
#Рух

Джерело - fcrukh.com.

Досвідчений голкіпер Олександр Бандура перейшов у Рух.

Про це повідомляє прес-служба львівського клубу

Гравець підписав контракт терміном на 1,5 роки.

33-річний голкіпер покинув Львів минулого тижня, розірвавши контракт з клубом після півтора року виступів.

У поточному сезоні УПЛ Бандура зіграв 6 матчів і пропустив 11 голів.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥Олександр Бандура – гравець «Руху»! Вітаємо в «жовто-чорній» сім‘ї! 💛🖤

Публикация от FC Ruh Lviv (@fc.ruh.lviv)

Раніше, Карпати розірвали контракт з голкіпером.

Коментарі ()