Рафаїлов хвора, стара людина – Поворознюк

Генеральний директор Зорі Сергія Рафаїлова є хворою людиною.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Він просто людина, яка не вміє гідно програвати. Хворий, старий чоловік, я на нього зовсім не ображаюся. Якби людина підійшла, потиснула руку, сказала б, що ми були дійсно сильніші. А він шукає причину то в газоні, то ще в чомусь.

Я пишаюся, що ми команда з села. Мені класно, вони все нас недооцінюють. Приїхали Карпати. Ми їх грюкнули вдруге - добрий день. Металіст-1925, Маріуполь - чисто недооцінка", - розповів Поворознюк.