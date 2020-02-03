 Рафаїлов хвора, стара людина – Поворознюк | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов хвора, стара людина – Поворознюк

Сьогодні 15:44 150 0
Олександр Поворознюк прокоментував ставлення до гендиректора луганської Зорі Сергія Рафаїлова
Рафаїлов хвора, стара людина – Поворознюк
#Рафаїлов, #Поворознюк

Джерело - Бомбардир.

Генеральний директор Зорі Сергія Рафаїлова є хворою людиною.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Він просто людина, яка не вміє гідно програвати. Хворий, старий чоловік, я на нього зовсім не ображаюся. Якби людина підійшла, потиснула руку, сказала б, що ми були дійсно сильніші. А він шукає причину то в газоні, то ще в чомусь.

Я пишаюся, що ми команда з села. Мені класно, вони все нас недооцінюють. Приїхали Карпати. Ми їх грюкнули вдруге - добрий день. Металіст-1925, Маріуполь - чисто недооцінка", - розповів Поворознюк.

Відзначимо, що у півфіналі Кубка України сезону 2018-19 Інгулець обіграв Зорю.

Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.

Також, Інгулець підписав екс-гравця ФК Львів.

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