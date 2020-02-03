Рафаїлов хвора, стара людина – Поворознюк

Джерело - Бомбардир.
Генеральний директор Зорі Сергія Рафаїлова є хворою людиною.
Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.
"Він просто людина, яка не вміє гідно програвати. Хворий, старий чоловік, я на нього зовсім не ображаюся. Якби людина підійшла, потиснула руку, сказала б, що ми були дійсно сильніші. А він шукає причину то в газоні, то ще в чомусь.
Я пишаюся, що ми команда з села. Мені класно, вони все нас недооцінюють. Приїхали Карпати. Ми їх грюкнули вдруге - добрий день. Металіст-1925, Маріуполь - чисто недооцінка", - розповів Поворознюк.
Відзначимо, що у півфіналі Кубка України сезону 2018-19 Інгулець обіграв Зорю.
Нагадаємо, президент Інгульця пообіцяв гравцям 10 млн за вихід в УПЛ.
Також, Інгулець підписав екс-гравця ФК Львів.