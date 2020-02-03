Зінченко вчинив наївно і нерозумно – експерт

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вчинив нерозважливо у грі проти Тоттегема.

Про це розповів екс-тренер Ліверпуля та телевізійний експерт Грем Сунесс.

"При першій жовтій Зінченко пробіг 50 метрів, щоб взяти участь в суперечці, яка його зовсім не стосувалася. Це було наївно і нерозумно з його боку.

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Навіщо в це встрявати? Ти захисник, тебе це не стосується. Це недопустимо. Що стосується другої жовтої, то сам по собі фол був адекватним, якби у нього вже не було жовтої", - вважає Сунесс.