Зінченко: Це буде мені хорошим уроком

Олександр Зінченко прокоментував вилучення у грі із Тоттенгемом

Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вибачився перед своїми уболівальниками та командою і визнав, що вина на вилученні у грі із Тоттенгемом тільки його.

Про це гравець розповів у Instagram.

"Я хотів би вибачитися перед командою і всіма уболівальниками Манчестер Сіті. Без сумніву, вина на мені. Актуально: Червона картка Зінченка у матчі проти Тоттенгема Це буде мені хорошим уроком. Єдине, що я можу обіцяти вам, що буду працювати старанніше, ніж будь-коли", - розповів Зінченко.

Також, Зінченко отримав найгіршу оцінку в матчі з Тоттенгемом.