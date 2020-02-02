Поєдинку може завадити аварія Еррола Спенса

Цього року планується провести бій між чемпіоном WBC і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом і чемпіон WBO в цій ваговій категорії Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Минулого року Хеймон сказав мені, що ми отримаємо поєдинок Кроуфорда і Спенса в 2020 році. Потім стався нещасний випадок зі Спенсом. Я хотів би провести бій вже в цьому році, але це залежить від здоров'я Спенса", - розповів Арум.

Нагадаємо, Спенс і Кроуфорд особисто домовилися про об'єднавчий бій.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Василя Ломаченка проти британця Люка Кемпбела визнано найкращим у 2019 році за версією Top Rank.