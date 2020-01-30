Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові

Джерело - Чемпіон.

Форвард італійського Ювентуса Кріштіану Роналду, який першим у світі досяг позначки у 200 млн фоловерів в Instagram, має понад чверть фейкових підписників.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на сервіс HypeAuditor.

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В результаті дослідження було виявлено, що тільки 72,8% підписників Роналду - реальні люди. З решти 18,7% - боти, акаунти, які купують фоловерів, лайки і коментарі, ще 6,4% - мас-фоловери, які підписані на більш ніж 1500 сторінок і використовують інструменти, для автоматичних підписок і відписок. Таким чином, 25,1%, або 50,2 млн фоловерів в Instagram Роналду - нелегітимні.

Відзначається, що лише половина підписників Роналду цікавляться спортом, але при цьому вони залучені у світ музики, краси та моди. Найбільше прихильників футболіста - з Індії. 72% - чоловіки, 28% - жінки.