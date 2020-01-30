 Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії
Сьогодні 16:53 1197
Українські спортсмени відмовились від участі у чемпіонаті світу в Росії
Сьогодні 13:43 3474 4
Визначилися фіналістки Australian Open
Сьогодні 09:40 2138
Магучіх перемогла Левченко і ледь не встановила новий рекорд України на турнірі у Котбусі
Сьогодні 08:39 1510
Ярославський вказав проблему відновлення Металіста
Вчора 23:11 3050
Систему VAR вперше використають в УПЛ
Вчора 20:14 838
Паркер назвав переможця бою Усик – Чісора
Вчора 18:31 7317
Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу
Вчора 17:55 2360
Визначилися півфіналісти Australian Open
Вчора 15:07 1245
Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині
Вчора 14:56 1657
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:46 Бокс Хейні: Схиляюся до перемоги Ломаченка у бою проти Лопеса 111
23:26 Футбол Захисник Мілана перейшов у ПСВ 279
23:15 Теніс Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open 157
22:57 Футбол Каштру: Наразі більше сконцентровані на нашій обороні 110
22:47 Футбол Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові 178
22:47 Теніс Завацька не змогла пробитися у чвертьфінал турніру у Франції 108
22:31 Футбол В УАФ назвали матчі, в яких буде застосована система VAR 207
22:16 Футбол Сельта орендувала гравця збірної Росії 280
21:53 Футбол Барселона розібралася із Леганесом у Кубку Іспанії 263
21:45 Футбол Валенсія орендувала капітана Роми 216
21:30 Футбол Чорноморець підсилився 19-річним українським голкіпером 192
21:28 Блог Усе про зимові збори Шахтаря - Трендець 142
21:16 Футбол Нападник Боруссії перейшов у Вільярреал 189
20:57 Бокс Визначився перший суперник Вихриста у професіоналах 438
20:40 Хокей. УХЛ Донбас знищив Динамо у регулярному чемпіонаті 196
20:31 Футбол Каштру назвав нову позицію Марлоса 710
20:30 Блог Шевченко потренувався із зірками українського тенісу 413
20:16 Футбол Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Фернандеша 252
19:52 Футбол Герта підписала Пйонтека 377
19:40 Хокей Крижані Вовки позбулися трьох гравців 213
19:32 Футбол Шевченко: Яремчук має достатньо часу, щоб підготуватися до Євро-2020 1336
19:14 Футбол ПСЖ відмовився продавати Кавані в Атлетіко 221
18:56 Бокс Альверес дізнався дату наступного бою 522
18:40 Біатлон Блашко – найкраща по влучності стрільби на Кубку світу 2210
18:30 Футбол Каштру вірить у Бондаря 560

Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові

Сьогодні 22:47 178 0
Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові

Джерело - Чемпіон.

Форвард італійського Ювентуса Кріштіану Роналду, який першим у світі досяг позначки у 200 млн фоловерів в Instagram, має понад чверть фейкових підписників.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на сервіс HypeAuditor.

  Актуально: Роналду відзначив свій рекорд в Instagram

В результаті дослідження було виявлено, що тільки 72,8% підписників Роналду - реальні люди. З решти 18,7% - боти, акаунти, які купують фоловерів, лайки і коментарі, ще 6,4% - мас-фоловери, які підписані на більш ніж 1500 сторінок і використовують інструменти, для автоматичних підписок і відписок. Таким чином, 25,1%, або 50,2 млн фоловерів в Instagram Роналду - нелегітимні.

Відзначається, що лише половина підписників Роналду цікавляться спортом, але при цьому вони залучені у світ музики, краси та моди. Найбільше прихильників футболіста - з Індії. 72% - чоловіки, 28% - жінки.

Коментарі ()