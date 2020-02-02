Мілевський: Я не збирався вітатися з Бойком

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко знову повівся не дуже гарно.

Про це сказав форвард Динамо Брест Артем Мілевський.

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"Бойко, напевно, подумав, що я буду з ним вітатися, тому втік. Але я і сам не збирався з ним вітатися. Він сам знає, чому. Всі знають цю історію. Утік і втік. Знову повівся як... Не дуже. Я йому навздогін так і сказав: "Я з тобою не збирався вітатися". Так що, міг би сидіти на місці.

Для мене це заморожений конфлікт. Хтось, може, не вважає це якоюсь проблемою чи якимось поганим вчинком, але для мене це неприйнятно. Коли ти живеш як в родині, маю на увазі команду, некрасиво так робити. Взагалі так не можна. І не прощається таке",- сказав Мілевський.