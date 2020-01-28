Під час недавнього спарингу Динамо Київ з білоруським Динамо Брест Артем Мілевський змусив втекти з лави запасних воротаря киян Дениса Бойка.

Напередодні товариського матчу під час зимових зборів Мілевський, який зараз виступає за білоруську команду, підійшов привітати гравців і працівників київського Динамо. Але коли Міля наблизився до лави запасних, Бойко різко встав і відійшов від команди

У підсумку Бойко "сховався" від Мілевського в розмові з адміністратором білоруського клубу, а коли Мілевський пішов в роздягальню, повернувся на лаву запасних.

Така поведінка голкіпера пояснюється давнім конфліктом Мілевського та Бойка. Навесні 2018-го Артем в своєму Instagram назвав Бойко "щуром", пізніше пояснюючи це шулерським вчинком Дениса під час гри в карти.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua