Зінченко: Я взагалі не люблю дивитися футбол

Джерело - football24.ua.
Гравцям під час відпустки важливо відключитися від футболу.
Про це сказав футболіст збірної України Олександр Зінченко.
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"Я взагалі не люблю дивитися футбол. Його і так занадто багато в моєму житті. Я дивлюся лише деякі матчі. У мене свій футбол, на якому я повністю сфокусований.
На кілька тижнів під час відпустки важливо і зовсім відключитися від футболу, жити чимось іншим, щоб ось ця оболонка емоцій спустошувалася для нових емоцій. Інакше ти просто вигориш і твоя ефективність буде низькою", – сказав Зінченко.
Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.