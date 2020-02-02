Зінченко: Я взагалі не люблю дивитися футбол

Гравцям під час відпустки важливо відключитися від футболу.

Про це сказав футболіст збірної України Олександр Зінченко.

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"Я взагалі не люблю дивитися футбол. Його і так занадто багато в моєму житті. Я дивлюся лише деякі матчі. У мене свій футбол, на якому я повністю сфокусований.

На кілька тижнів під час відпустки важливо і зовсім відключитися від футболу, жити чимось іншим, щоб ось ця оболонка емоцій спустошувалася для нових емоцій. Інакше ти просто вигориш і твоя ефективність буде низькою", – сказав Зінченко.