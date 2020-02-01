 Карпати – Середь 3:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати – Середь 3:0. Огляд матчу

Вчора 23:05 223 0
Огляд матчу Карпати – Середь
Карпати – Середь 3:0. Огляд матчу
#Карпати, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 01 лютого, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Карпати обіграли словацький клуб Середь.

Контрольний матч

01 лютого

Карпати – Середь 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Лях, 2:0 – 43 Лях, 3:0 - 76 Дженнінгс

Карпати: Кудрик (Горох, 80), Слива (Дубінчак, 46), Веремієнко, Гіоргадзе (Халл, 46), Якімець (Г. Пасіч, 60), Хахльов (Кльоц, 46), Толочко (Назарина, 46), Притула (Кіриленка, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 80), Бойчук (Дженнінгс, 46).

Нагадаємо, Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом.

Раніше, ФК Львів підписав гравця Карпат.

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