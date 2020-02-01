Нім обіграв Монако, перемоги Лілля та Реймса. Результати 22 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 лютого, відбулися матчі 22 туру Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 01 лютого
Ам'єн – Тулуза 0:0
Анже – Реймс 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 – 7 Аліуї, 1:1 – 38 Туре, 1:2 – 62 Абдельхамід, 1:3 – 74 Сантамарія (автогол), 1:4 – 75 Діа
Діжон – Брест 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 3 Балде, 2:0 – 20 Балде, 3:0 – 77 Мавідіді
Нім – Монако 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 13 Бен Еддер, 1:1 – 27 Мігель, 2:1 – 62 Філіппото, 3:1 – 79 Мартінез
Страсбург – Лілль 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 12 Томассон, 1:1 – 65 Габріель, 1:2 – 79 Осімхен
Нагадаємо, ПСЖ знищив Монпельє у 22 турі Ліги 1.
Раніше, Ренн вирвав перемогу у Нанта.