Ренн вирвав перемогу у Нанта в 22 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Ренн в рамках 22 туру Ліги 1 зустрічався із Нантом.
Ренн на останніх секундах матчу зміг вирвати перемогу над Нантом – 3:2. На 90+5 хвилині нічию для Ренна вирвав 26-річний півзахисник Бенжамен Буріжо, а на 90+8 хвилині переможний гол забив Рафінья.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 31 січня
Ренн – Нант 3:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Да Сільва (автогол), 1:1 – 71 Рафінья, 1:2 – 80 Сімон, 2:2 - Буріжо, 3:2 - 90+8 Рафінья
Нагадаємо, Ліон розгромив Тулузу. Також, Ніцца зіграла внічию з Ренном.