Матвієнко було б важко в АПЛ – тренер

Українському захиснику Шахтаря Миколі Матвієнку було б важко проявити себе в англійській Премєр-лізі.

Про це розповів головний тренер Енергії Олег Федорчук.

"Я не здивований, що Арсенал і Манчестер Сіті проявили інтерес до Миколи Матвієнка. Думаю, Матвієнко було б важко в АПЛ. Він по стилю не зовсім підходить для цього чемпіонату: добре працює з м'ячем, але не завжди виграє силову боротьбу.

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Арсенал пропонував Шахтареві 30 млн євро. Я не бачу, хто б з українських гравців коштував таких грошей взагалі. Зазвичай, коли клуб не хоче відпускати гравця, то він виставляє дуже високу ціну, щоб той не перейшов в іншу команду.

Не став би виключати, що вся ця історія була пов'язана із тим, що у гравця залишилося півтора року контракту із Шахтарем. Тепер його особисті умови в донецькому клубі мають всі шанси покращитися. Гравець підпише новий довгостроковий контракт із збільшеною зарплатою", - розповів Федорчук.