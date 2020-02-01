Ворскла підсилилася півзахисником

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Дмитро Щербак став гравцем Ворскли.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Важливо: Ворскла підписала екс-гравця турецького клубу
Деталі угоди поки невідомі. Гравець виступає на позиції атакувального і центрального півзахисника, а також правого вінгера.
Нагадаємо, 23-річний футболіст – вихованець полтавського футболу, однак дорослу кар’єру розпочав у російському чемпіонаті. Виступав за молодіжну та другу команду Кубані, звідки в серпні 2016 року перейшов у махачкалинський Анжи.
Також встиг пограти у футболках Волги-Олімпієць та Нижнього Новогорода, який покинув в липні 2019 року. Останні пів року перебував без команди. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.