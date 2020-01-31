Кавані залишиться у ПСЖ - Тухель

Джерело - football.ua.
Нападник ПСЖ Едінсон Кавані залишиться у паризькому клубі.
Про це розповів головний тренер Томас Тухель.
"Є в житті гірше ситуації, ніж залишитися в ПСЖ. Думаю, Едінсон буде добре себе почувати. Йому потрібно повернути впевненість і ритм. Це великий футболіст. Він не змінить команду, і це добре", - розповів Тухель.
Протягом зимового трансферного вікна Кавані пов'язували з переходом в Атлетіко, Челсі і Манчестер Юнайтед.
Влітку уругваєць може покинути команду вкінці сезону.
Раніше, ПСЖ відмовився продавати Кавані в Атлетіко.
Нагадаємо, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.