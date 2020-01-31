Кавані залишиться у ПСЖ - Тухель

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані залишиться у паризькому клубі.

Про це розповів головний тренер Томас Тухель.

"Є в житті гірше ситуації, ніж залишитися в ПСЖ. Думаю, Едінсон буде добре себе почувати. Йому потрібно повернути впевненість і ритм. Це великий футболіст. Він не змінить команду, і це добре", - розповів Тухель.