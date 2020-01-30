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ПСЖ відмовився продавати Кавані в Атлетіко

Сьогодні 19:14 96 0
Едінсон Кавані влітку стане вільним агентом
ПСЖ відмовився продавати Кавані в Атлетіко
#Кавані, #ПСЖ, #Атлетіко

Джерело - football24.ua.

Уругвайський нападник Едінсон Кавані залишиться у ПСЖ.

Про це повідомляє L'Équipe.

Керівництво мадридського Атлетіко не змогло домовитись з босами чемпіона Франції і очікує на 32-річного футболіста уже влітку.

Під час переговорів іспанський клуб двічі покращував свою пропозицію (до 15 млн євро), але ПСЖ відмовився відпускати гравця менше ніж за 20 млн євро без урахування бонусів.

Таким чином, по закінченню сезону Кавані стане вільним агентом і мадридці зроблять усе можливе, аби гравець опинився саме у їхньому клубі.

Раніше, ПСЖ знайшов заміну Кавані.

Нагадаємо, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.

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