Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Новачок Динамо Ібрагім Каргбо травмувався під час контрольного матчу на першому зимовому зборі проти Кайрата.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
У гравця було діагностовано пошкодження внутрішньої бокової зв'язки.
Каргбо щонайменше чотири тижні проведе в спеціальному лангеті - так званому пресі, щоб знерухомити ногу. Потім розпочнеться процес відновлення, який у кожного індивідуальний.
Точний строк повернення Каргбо на поле буде визначено пізніше.
Раніше повідомлялося, що Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні.
Нагадаємо, дубль Каргбо приніс перемогу Динамо над Кайратом.