Ібрагім Каргбо відновлюється після травми

Новачок Динамо Ібрагім Каргбо травмувався під час контрольного матчу на першому зимовому зборі проти Кайрата.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

У гравця було діагностовано пошкодження внутрішньої бокової зв'язки.

Каргбо щонайменше чотири тижні проведе в спеціальному лангеті - так званому пресі, щоб знерухомити ногу. Потім розпочнеться процес відновлення, який у кожного індивідуальний.

Точний строк повернення Каргбо на поле буде визначено пізніше.

Раніше повідомлялося, що Каргбо не зможе виступати за Динамо у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, дубль Каргбо приніс перемогу Динамо над Кайратом.