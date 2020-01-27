Волинь підсилила свій склад перед другої частиною сезону

Волинь оголосила про підписання контрактів із Станіславом Кулішом, Ярославом Конкольняком та Віталієм Приндетою.

Про це повідомляє прес-служба луцького клубу.

Віталій Приндета є вихованцем волинського футболу, який пройшов усі вікові категорії у командах Волині, а також грав фактично на усіх рівнях юнацьких та молодіжних збірних України. Останнім клубом захисника була чернігівська Десна.

Станіслав Куліш – центральний нападник. Минулого сезону став чемпіоном та найкращим бомбардиром Першої ліги.

У свою чергу Ярослав Конкольняк був лідером івано-франківського Прикарпаття. 28-річний універсал минулого сезону забив 10 голів, ставши найкращим бомбардиром своєї команди у Першій лізі.

Нагадаємо, екс-захисник Волині може продовжити кар'єру у Динамо.