Манчестер Юнайтед цікавиться Пуккі та Мертенсом

Манчестер Юнайтед шукає нападника

Манчестер Юнайтед розглядає кандидатури Теему Пуккі з Норвіча і Дріса Мертенса з Наполі на роль основного форварда на кінцівку сезону.

Про це повідомляє Independent.

Фінський нападник в цьому сезоні АПЛ забив 11 голів в 23 поєдинках, однак навряд чи Норвіч розлучаться зі своєю головною зіркою.

Мертенс ж не є першим вибором Дженнаро Гаттузо на позицію нападника в Наполі та має контракт, який закінчується в кінці сезону.

Нагадаємо, Сульшер вимагає від керівництва МЮ нового нападника.

Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.