Манчестер Юнайтед цікавиться Пуккі та Мертенсом

Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед розглядає кандидатури Теему Пуккі з Норвіча і Дріса Мертенса з Наполі на роль основного форварда на кінцівку сезону.
Про це повідомляє Independent.
Фінський нападник в цьому сезоні АПЛ забив 11 голів в 23 поєдинках, однак навряд чи Норвіч розлучаться зі своєю головною зіркою.
Мертенс ж не є першим вибором Дженнаро Гаттузо на позицію нападника в Наполі та має контракт, який закінчується в кінці сезону.
Нагадаємо, Сульшер вимагає від керівництва МЮ нового нападника.
Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.