Джерело - sportarena.com.
Форвард ПСЖ Едінсон Кавані відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.
Уругваєць отримав пропозицію в 12 млн євро в рік і 3 млн бонусів, проте відмовив англійцям.
Кавані прийняв остаточне рішення перебратися до складу Атлетіко. Однак залишається невідомим, чи відбудеться перехід форварда у січні чи вже в літній період.
Спортивний директор ПСЖ Леонардо має намір отримати за зимовий перехід Кавані 25 млн євро.
Раніше, Кавані може перейти у Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.