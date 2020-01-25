Едінсон Кавані хоче грати у Атлетіко

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє getfootballnewsfrance.com.

Уругваєць отримав пропозицію в 12 млн євро в рік і 3 млн бонусів, проте відмовив англійцям.

Кавані прийняв остаточне рішення перебратися до складу Атлетіко. Однак залишається невідомим, чи відбудеться перехід форварда у січні чи вже в літній період.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо має намір отримати за зимовий перехід Кавані 25 млн євро.

Раніше, Кавані може перейти у Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.