Сельта орендувала гравця збірної Росії

Федір Смолов продовжить кар'єру в Ла-Лізі

Джерело - Чемпіон.

Форвард Локомотива і збірної Росії Федір Смолов до кінця сезону гратиме за Сельту на правах оренди.

Про це повідомила прес-служба іспанського клубу.

"Голи, досвід і талант. Нападник збірної Росії Федір Смолов перейшов на правах оренди до кінця нинішнього сезону. Ласкаво просимо!", - йдеться в повідомленні.

У поточному сезоні Смолов відзначився трьома голами і трьома ассистами в 14 матчах за Локомотив у чемпіонаті Росії, а також провів чотири гри у Лізі чемпіонів.

Сельта наразі перебуває в зоні вильоту, займаючи 18-е місце.

OFICIAL 🚨 Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada.



¡Bienvenido! 🇷🇺 #BenvidoSmolov — RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020

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