Каштру назвав нову позицію Марлоса

Півзахисника Шахтаря Марлоса на зборах у Туреччині використовували на позиції під нападником.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Ми не вперше на зборі побачили Марлоса на позиції під нападником. Це тренерський експеримент або ви й надалі плануєте використовувати його на такій позиції? Ні, ми вже не експериментуємо, а впевнені. Протягом сезону він грає на позиціях "вісімки", "десятки" або вінгера. Це футболіст із відмінними технічними даними, він чудово читає гру і може діяти в обмеженому просторі. Зараз для нього головне питання – дійти найкращої фізичної форми, аби виконувати свої функції на будь-якій зі згаданих позицій.

Я вже знаю, чого вартий Марлос на зазначених трьох позиціях, тож це не питання експериментів", - відзначив Каштру.