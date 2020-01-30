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Каштру вірить у Бондаря

Сьогодні 18:30 396 0
Луїш Каштру прокоментував потенціал Валерія Бондаря
Каштру вірить у Бондаря
#Шахтар, #Каштру, #Бондар

Джерело - shakhtar.com.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар має хороше майбутнє у складі команди та національної збірної України.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Натомість відновився Бондар: сьогодні в критичній ситуації ви змогли перебудувати гру команди, і Валерій вдало вийшов…Так, властивості Бондаря не поставлено під сумнів. У нього відмінне майбутнє у футболі, як у Шахтарі, так і в збірній. Це гравець з великими перспективами, а тому він завжди додаватиме якості, коли його використовуватимуть", - розповів Каштру.

Нагадаємо, бразильський клуб відмовився купувати Тайсона.

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