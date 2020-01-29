ПСЖ знайшов заміну Кавані

У Парижі збираються підписати ще одного нападника

ПСЖ незабаром збирається підписати нападника Наполі Фернандо Льоренте.

Про це повідомляє Le Parisien.

У 34-річному іспанцеві паризький клуб бачить заміну Едінсону Кавані, який найближчим часом перейде в Атлетіко.

У нинішньому сезоні Кавані взяв участь в 14 матчах у всіх турнірах і забив 5 голів. Його контракт з ПСЖ закінчується влітку 2020 року. Льоренте зіграв в 24 матчах і відзначився 4 голами. Контракт іспанця з Наполі діє до літа 2021 року.

Нагадаємо, ПСЖ визначився із ціною на Кавані.