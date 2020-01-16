Мілан готує обіг гравцями із Ромою

Сусо може перейти у Рому

Мілан і Рома ведуть переговори з приводу можливого обміну гравцями.

Про це повідомляє Calciomercato

Мілану відомо про інтерес Роми до Сусо. Міланський клуб може погодиться на трансфер, якщо в угоду буде включений нападник римського клубу Дженгіз Ундер.

26-річний іспанець в поточному сезоні провів 16 матчів за Мілан і забив один м'яч при двох гольових передачах. 22-річний турок в 12 матчах за Рому забив один раз.

Раніше, Мілан розгромив СПАЛ у Кубку Італії.

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