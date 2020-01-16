Мілан готує обіг гравцями із Ромою

Джерело - ua-football.com.
Мілан і Рома ведуть переговори з приводу можливого обміну гравцями.
Про це повідомляє Calciomercato
Мілану відомо про інтерес Роми до Сусо. Міланський клуб може погодиться на трансфер, якщо в угоду буде включений нападник римського клубу Дженгіз Ундер.
26-річний іспанець в поточному сезоні провів 16 матчів за Мілан і забив один м'яч при двох гольових передачах. 22-річний турок в 12 матчах за Рому забив один раз.
Раніше, Мілан розгромив СПАЛ у Кубку Італії.
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