 Карпати - Слован 1:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати - Слован 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 10:57 157 0
Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом
Карпати - Слован 1:1. Огляд матчу
#Карпати, #Слован

Джерело - Чемпіон.

 29 січня Карпати на зборах у Туреччині у контрольному матчі зіграли внічию із Слованом.

Контрольний матч
29 січня

Карпати - Слован 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Моха, 1:1 - 89 Назарина (пен)

Карпати: Кудрик, Мартінс, Халл, Гіоргадзе (Веремієнко, 46), Дубінчак (Слива, 29), Хахльов (Толочко, 46, Аржанов, 75), Назарина, Козак (Притула, 46), Г. Пасіч (Лейоус, 46), Кадимян (Дженнінгс, 46), Бойчук (Лях, 46, Кіриленка, 75).

Нагадаємо, Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати.

Раніше, Вакуленко перейшов до вірменського клубу.

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