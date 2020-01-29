Кшиштоф Пйонтек може продовжити кар'єру у Бундеслізі

Нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек близький до переходу у Герту.

Про це повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Італійський Мілан і німецька Герта домовились про трансфер польського форварда.

Представники німецького клубу сьогодні прибули до Мілана і запропонували 27 млн євро + бонуси за найкращого бомбардира італійського клубу в минулому сезоні.

У поточному сезоні 24-річний Пйонтек провів 20 матчів, забив 5 голів і віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Пйонтек може перейти у Тоттенгем.

Нагадаємо, Челсі хоче підписати Мертенса.