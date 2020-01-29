Барселона запропонувала 100 млн євро за нападника Евертона

Барселона шукає заміну травмованому Луїсу Суаресу

Барселона зацікавилась нападником Евертона Рішарлісоном.

Про це повідомляє Sky Sports.

Іспанський клуб бразильським нападником Евертона хотів замінити травмованого Луїса Суареса. Щоб швидше розв'язати питання, вони запропонували 100 млн євро за трансфер гравця.

Однак Евертон практично відразу відповів відмовою. Клуб не готовий відпускати свого головного гравця в середині сезону.

Раніше, Барселона відмовилася від придбання Тадича.

Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії у Ла-Лізі.