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Барселона запропонувала 100 млн євро за нападника Евертона

Сьогодні 20:59 383 0
Барселона шукає заміну травмованому Луїсу Суаресу
Барселона запропонувала 100 млн євро за нападника Евертона
#Барселона, #Евертон

Джерело - ua-football.com.

Барселона зацікавилась нападником Евертона Рішарлісоном.

Про це повідомляє Sky Sports.

Іспанський клуб бразильським нападником Евертона хотів замінити травмованого Луїса Суареса. Щоб швидше розв'язати питання, вони запропонували 100 млн євро за трансфер гравця.

Однак Евертон практично відразу відповів відмовою. Клуб не готовий відпускати свого головного гравця в середині сезону.

Раніше, Барселона відмовилася від придбання Тадича.

Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії у Ла-Лізі.

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