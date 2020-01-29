Манчестер Юнайтед оформив трансфер Фернандеша

Джерело - football.ua.
Манчестер Юнайтед узгодив трансфер хавбека Спортінга Бруну Фернандеша.
Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.
Португальському півзахисникові для завершення переходу залишилося узгодити особисті умови та пройти медичне обстеження.
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У поточному сезоні Бруну Фернандеш забив 15 голів і оформив 14 результативних передач у 28 поєдинках за Спортинг у всіх турнірах.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед обрав нового капітана.
Також, Манчестер Юнайтед може влітку підписати Кавані.