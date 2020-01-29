Зоря обіграла Вождовац у контрольному матчі

Зоря здобула другу перемогу на зборах у Туреччині

Сьогодні, 29 січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Зоря зустрічалася із сербським клуб Вождовац.

Завдяки голам Юрченка та Лєднєва Зоря святкувала перемогу із рахунком 2:0. Також, у першому таймі Лєднєв не реалізував одинадцятиметровий.

Контрольний матч

29 січня

Зоря – Вождовац 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Юрченко, 2:0 – 52 Лєднєв.

Зоря: Нікола Василь (Заур Махарадзе, 46), Олександр Тимчик, Євген Чеберко, Дмитро Піддубний, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек (Ігор Чайковський, 63), Владлен Юрченко (Андрейс Циганікс, 46), Богдан Лєднєв (Максим Луньов, 63) Дмитро Хомченовський, Владислав Кабаєв (Михайло Перович, 46), Артем Громов (Данило Алефіренко, 80).

Нагадаємо, Зоря підсилилась чорногорським нападником.