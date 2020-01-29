 Зоря обіграла Вождовац у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Визначилися півфіналісти Australian Open
Сьогодні 15:07 628
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE
Сьогодні 20:25 1297
Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 20:24 570
Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині
Сьогодні 14:56 804
Шахтар програв Пролетеру у контрольному матчі
Сьогодні 11:38 739
Визначилися півфіналістки Australian Open
Сьогодні 08:54 1996
Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати
Вчора 21:39 1500
Шахтар не позбавляв Тайсона капітанської пов'язки - ЗМІ
Вчора 18:16 698
Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг
Вчора 17:47 2280
Шкода, що не забив – Михайличенко про заміну форварда на голкіпера
Вчора 16:50 2866 1
Блоги
Художник написав портрет Браянта баскетбольним щитом
Художник написав портрет Браянта баскетбольним щитом Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:49 269
Ахінея від УПЛ, трансфери Динамо, шанс Луніна і біда Карпат - ТаТоТаке
Ахінея від УПЛ, трансфери Динамо, шанс Луніна і біда Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:32 463
Фанат передбачив смерть Кобі Браянта в авіакатастрофі сім років тому
Фанат передбачив смерть Кобі Браянта в авіакатастрофі сім років тому Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 461
Джокович не зміг стримати сліз, згадавши в інтерв'ю про Браянта
Джокович не зміг стримати сліз, згадавши в інтерв'ю про Браянта Valeriy Ruchka
Вчора 22:01 1087
18 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО
18 років тому Динамо здобуло Кубок Співдружності, перегравши Спартак. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 21:03 1570 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:32 Футбол Екс-голкіпер Зорі виступатиме у Грузії 0
20:27 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 330661
20:25 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 1297
20:24 Пряма трансляція Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE 570
20:14 Футбол Систему VAR використають в УПЛ у лютому 189
19:55 Футбол Сульшер надіється на швидкий гол у матчі проти Манчестер Сіті 152
19:49 Блог Художник написав портрет Браянта баскетбольним щитом 271
19:37 Футбол Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа – Циганик 311
19:25 Футбол Екс-голкіпер ФК Львів перейшов у Рух 281
19:08 Футбол Манчестер Юнайтед оформив трансфер Фернандеша 212
18:59 Футбол Зоря обіграла Вождовац у контрольному матчі 237
18:50 Теніс Джокович може очолити рейтинг ATP 235
18:31 Бокс Паркер назвав переможця бою Усик – Чісора 2363
18:15 Футбол Ковалець: Гармаш і Хачеріді могли грати в найкращих чемпіонатах 396
17:55 Біатлон Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу 1146
17:36 Футбол Санжар: Чутки навколо Карпат впливають на переговори з футболістами 322
17:25 Автоспорт Россі покине команду Yamaha в кінці 2020 року 201
17:01 Футбол Карпати врятувалися у товариському матчі зі Слованом 446
16:49 Футбол Челсі хоче підписати Мертенса 405
16:32 ММА Менеджер Мак-Грегора відреагував на виклик Кроуфорда 395
16:15 Футбол Трансфер Самбрано у Бока Хуніорс може зірватися 583
15:54 Футбол Маріуполь планує провести 6 спарингів на другому зборі 160
15:46 Футбол Арсенал підписав Марі замість Матвієнка 451
15:40 Футбол Колос завершив збір двома перемогами за один день 399
15:25 Футбол Вакуленко перейшов до вірменського клубу 331

Зоря обіграла Вождовац у контрольному матчі

Сьогодні 18:59 237 0
Зоря здобула другу перемогу на зборах у Туреччині
Зоря обіграла Вождовац у контрольному матчі
#Зоря

Джерело - zarya-lugansk.com.

Сьогодні, 29 січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Зоря зустрічалася із сербським клуб Вождовац.

Завдяки голам Юрченка та Лєднєва Зоря святкувала перемогу із рахунком 2:0. Також, у першому таймі Лєднєв не реалізував одинадцятиметровий.

Контрольний матч

29 січня

Зоря – Вождовац  2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Юрченко, 2:0 – 52 Лєднєв.

Зоря: Нікола Василь (Заур Махарадзе, 46), Олександр Тимчик, Євген Чеберко, Дмитро Піддубний, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек (Ігор Чайковський, 63), Владлен Юрченко (Андрейс Циганікс, 46), Богдан Лєднєв (Максим Луньов, 63) Дмитро Хомченовський, Владислав Кабаєв (Михайло Перович, 46), Артем Громов (Данило Алефіренко, 80).

Нагадаємо, Зоря підсилилась чорногорським нападником.

Коментарі ()