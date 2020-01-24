Джерело - 24tv.ua.
Чорногорський форвард Михайло Перович підписав із Зорею контракт на 2,5 роки.
Про це повідомляє Vijesti
"Радий бути частиною такого клубу, як Зоря, і сподіваюся, що покажу хорошу гру і заб'ю якомога більше голів. Це великий виклик, але я зроблю все можливе, щоб виправдати довіру українського клубу", - розповів Перович.
Відзначимо, що 23-річний нападник перебував у статусі вільного агенту
Нагадаємо, Зоря переграла польську команду у контрольному матчі.
Раніше, Зоря підписала хорватського півзахисника.