Чорногорський форвард Михайло Перович підписав із Зорею контракт на 2,5 роки.

Про це повідомляє Vijesti

"Радий бути частиною такого клубу, як Зоря, і сподіваюся, що покажу хорошу гру і заб'ю якомога більше голів. Це великий виклик, але я зроблю все можливе, щоб виправдати довіру українського клубу", - розповів Перович.