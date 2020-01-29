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Тоттенгем підписав гравця збірної Нідерландів

Сьогодні 14:25 112 0
Бергвейн підписав угоду до 2025 року
Тоттенгем підписав гравця збірної Нідерландів
#Бергвейн, #Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

Лондонський Тоттенгем викупив контракт 22-річного вінгера ПСВ і збірної Нідерландів Стівена Бергвейна.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Угода футболіста з англійським клубом розрахована до 2025-го року.

Сума угоди не називається. Раніше повідомлялося, що шпори заплатять за футболіста €30 мільйонів.

 
 
 
 
 
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It's time to #WelkomBergwijn! 🇳🇱 #COYS #THFC

Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Бергвейн - вихованець ПСВ, який захищав кольори клубу з 2014-го року. У поточному сезоні Стівен провів за ПСВ 29 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 13 результативних передач.

В активі Стівена 9 матчів у складі національної збірної Нідерландів.

Нагадаємо, Інтер підписав Еріксена.

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