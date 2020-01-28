Інтер підписав Еріксена

Угода підписана до середини 2024 року

Міланський Інтер підписав 27-річного данського півзахисника Крістіана Еріксена.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравець підписав контракт до середини 2024 року. Офіційно про трансферну суму інформації немає, але раніше повідомлялося, що Тоттенгем отримає близько 20 мільйонів євро.

Сума пов'язана з тим, що договір футболіста закінчувався влітку 2020 року.

Еріксен був лідером лондонської команди, в складі якої провів 305 матчів, забив 69 голів і зробив 89 асистів.

Інтер розраховує, що новачок допоможе перервати домінування Ювентуса і виграти Серію A. Команда Антоніо Конте зараз йде на 2-му місці.

Нагадаємо, Верона розгромила Лечче. Також, Інтер втратив перемогу в матчі з Кальярі.