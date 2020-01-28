Інтер підписав Еріксена

Джерело - sport.ua.
Міланський Інтер підписав 27-річного данського півзахисника Крістіана Еріксена.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Гравець підписав контракт до середини 2024 року. Офіційно про трансферну суму інформації немає, але раніше повідомлялося, що Тоттенгем отримає близько 20 мільйонів євро.
Сума пов'язана з тим, що договір футболіста закінчувався влітку 2020 року.
📸 | FOTO@ChrisEriksen8 ⚫️🔵#WelcomeChristian #NotForEveryone pic.twitter.com/CTj9NeRBH9— Inter (@Inter) 28 января 2020 г.
Еріксен був лідером лондонської команди, в складі якої провів 305 матчів, забив 69 голів і зробив 89 асистів.
Інтер розраховує, що новачок допоможе перервати домінування Ювентуса і виграти Серію A. Команда Антоніо Конте зараз йде на 2-му місці.
Нагадаємо, Верона розгромила Лечче. Також, Інтер втратив перемогу в матчі з Кальярі.