Джерело - championat.com.
Барселона розглядає можливість підписання вінгера Аякса Душана Тадича.
Про це повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Агент сербського футболіста прилетить в Барселону, щоб провести переговори з представниками каталонського клубу.
Барселона перемкнулася на кандидатуру серба через зірвання трансферу нападника Валенсії Родріго Морено.
У поточному сезоні Тадич зіграв в 33 матчах Аякса, забив 12 голів і віддав 21 результативну передачу.
Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії в Ла-Лізі.
Також, Ювентус відмовився відпускати Бернардескі у Барселону.