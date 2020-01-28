 Барселона може підписати Тадича | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона може підписати Тадича

Вчора 23:56 188 0
Душан Тадич може опинитися у Барселоні
Барселона може підписати Тадича
#Барселона, #Тадич, #Аякс

Джерело - championat.com.

Барселона розглядає можливість підписання вінгера Аякса Душана Тадича.

Про це повідомляє сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Агент сербського футболіста прилетить в Барселону, щоб провести переговори з представниками каталонського клубу. 

Барселона перемкнулася на кандидатуру серба через зірвання трансферу нападника Валенсії Родріго Морено.

У поточному сезоні Тадич зіграв в 33 матчах Аякса, забив 12 голів і віддав 21 результативну передачу.

Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії в Ла-Лізі.

Також, Ювентус відмовився відпускати Бернардескі у Барселону.

 

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