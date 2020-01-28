Віторія Гімарайнш хоче повернути Бондаренка у Шахтар

Джерело - sport.ua.
Центральний захисник Віторії Валерій Бондаренко може ще до кінця січня повернутися в Шахтар.
Про це повідомляє guimaraesdigital.com.
Португальський клуб вже повідомив Шахтар про намір повернути футболіста, бо не бачить для нього перспектив у команді.
Реакція "гірників" на таку пропозицію не відома.
Відзначимо, що Валерій Бондаренко перейшов у Віторію влітку минулого року на правах річної оренди без права викупу.
Раніше повідомлялося, що у Шахтарі обрали нового капітана.
Нагадаємо, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.