У Шахтарі обрали нового капітана

Капітанська пов'язка в Шахтарі перейшла від Тайсона найдосвідченішому гравцю клубу

Новим капітаном Шахтаря став голкіпер Андрій Пятов.

Про це повідомляє Sport.ua.

Рішення про передачу капітанської пов’язки Пятову прийняв головний тренер Луїш Каштру.

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У першій половині сезону команду на поле виводив Тайсон, але в матчах тренувального збору в Туреччині капітанську пов'язку "гірників" одягав Андрій Пятов, хоча сам Тайсон був присутній на поле.

"Кожен тренер привносить щось своє нове. Для містера Каштру це перші зимові збори. Зараз він відчує, що це таке. Він сам вчиться, і ми теж", - сказав Пятов.

Раніше, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.