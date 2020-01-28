Фламенгу викупив у Інтера Габігола

Джерело - isport.ua.
Нападник Інтера Габігол повноцінно став гравцем Фламенгу.
Про це повідомив офіційний сайт бразильського клубу.
Бразильський клуб заплатив Інтеру 17 млн євро, а також віддасть 20% якщо в майбутньому гравця перепродадуть.
Контракт бразильця з Фламенго розрахований на термін до кінця 2024 року.
У минулому сезоні Габігол забив 43 голи в футболці Фламенгу. Разом з клубом гравець виграв чемпіонат Бразилії і Кубок Лібертадореса.
Нагадаємо, Реал підписав бразильського вундеркінда за 30 млн євро.