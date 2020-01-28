Фламенгу викупив у Інтера Габігола

Габріель Барбоза офіційно став гравцем Фламенгу

Нападник Інтера Габігол повноцінно став гравцем Фламенгу.

Про це повідомив офіційний сайт бразильського клубу.

Бразильський клуб заплатив Інтеру 17 млн євро, а також віддасть 20% якщо в майбутньому гравця перепродадуть.

Контракт бразильця з Фламенго розрахований на термін до кінця 2024 року.

У минулому сезоні Габігол забив 43 голи в футболці Фламенгу. Разом з клубом гравець виграв чемпіонат Бразилії і Кубок Лібертадореса.

Нагадаємо, Реал підписав бразильського вундеркінда за 30 млн євро.