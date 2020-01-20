Реал підписав бразильського вундеркінда за 30 млн євро

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал підписав талановитого атакувального півзахисника Фламенго Рейньєра Жезуса.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Сума трансферу склала 30 млн євро.
#WelcomeReinier pic.twitter.com/FaVxmrGJIf— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 20 січня 2020 р.
Рейньєр підписав з мадридським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року. Бразилець буде виступати за другу команду Реала - Кастілью.
У минулому сезоні Рейньєр взяв участь в 15 матчах у складі Фламенго. На рахунку півзахисника 6 забитих м'ячів і 2 результативні передачі. Також в активі Рейньєра 10 матчів за збірну Бразилії U-17, де він забив 5 м'ячів.
Нагадаємо, Реал хоче обміняти Хамеса на Канте.