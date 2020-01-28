Уле Гуннар Сульшер прокоментував майбутнє Алексіса Санчеса

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес, який виступає на правах оренди за Інтер, влітку повернеться в англійський клуб.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Алексіс повернеться влітку і доведе, що ми все неправі", - розповів Сульшер.

Чилійський форвард не зміг знайти свою гру в МЮ після переходу з Арсеналу взимку 2018 року, однак норвезький фахівець все ще розраховує на футболіста.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед спробує підписати Бейла.

Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.