Джерело - football.ua.
Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес, який виступає на правах оренди за Інтер, влітку повернеться в англійський клуб.
Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.
"Алексіс повернеться влітку і доведе, що ми все неправі", - розповів Сульшер.
Чилійський форвард не зміг знайти свою гру в МЮ після переходу з Арсеналу взимку 2018 року, однак норвезький фахівець все ще розраховує на футболіста.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед спробує підписати Бейла.
Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.