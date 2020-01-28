 Сульшер анонсував повернення Санчеса | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 14:40 1419
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE
Сьогодні 15:57 354
Карпати: Що вмерло - померти не може? Або як врятувати львівську легенду?
Сьогодні 14:12 460
Динамо завдяки дублю Каргбо переграло Кайрат у контрольному матчі
Сьогодні 12:57 1744
Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA
Сьогодні 10:10 1359
Збірна України на Євро-2020 базуватиметься у Бухаресті
Сьогодні 08:08 834
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Вчора 21:56 2488 1
Блашко пропустить чемпіонат світу
Вчора 20:33 2293
У Шахтарі обрали нового капітана
Вчора 20:17 3448
Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі
Вчора 17:55 3583
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:45 Футбол Маріуполь втратив перемогу над Санкт-Пельтен у контрольному матчі 63
18:30 Футбол Фламенгу викупив у Інтера Габігола 84
18:16 Футбол Шахтар не позбавляв Тайсона капітанської пов'язки - ЗМІ 232
17:58 Футбол Фернандінью продовжив контракт із Манчестер Сіті 239
17:47 Біатлон Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг 664
17:44 Блог Мілевський змусив тікати Бойка з лави для запасних 991
17:30 Футбол Дніпро-1 переглядає французького нападника 309
17:25 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 211897
17:13 Футбол Сульшер анонсував повернення Санчеса 312
16:50 Футбол Шкода, що не забив – Михайличенко про заміну форварда на голкіпера 1684 1
16:39 Блог Далакян готується до 4 захисту титулу чемпіона світу 333
16:33 Баскетбол Миколаїв підписав американського нападника 157
16:16 Футбол Цітаішвілі та ще троє гравців повернулися у Динамо-U-19 719
15:57 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 354
15:53 Хокей. УХЛ Шапіро повернувся до Крижаних Вовків 179
15:48 Пряма трансляція Астон Вілла - Лестер: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 177
15:39 Футбол Манчестер Юнайтед спробує підписати Бейла 364
15:26 Футбол Інтер підписав Еріксена 277
15:19 Баскетбол Клуб Вищої ліги підсилився двома американськими легіонерами 278
15:10 Теніс Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні 362
14:55 Бокс Вайлдер: Пістолет лежав у мене на колінах і я думав про самогубство 1098
14:40 Футбол Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 1419
14:40 ММА Бійця ММА заарештували за торгівлю наркотиками 202
14:25 Бокс Команди Джошуа і Пулєва просять IBF перенести торги до 14 лютого 265
14:21 Футбол Гірник-Спорт під загрозою неотримання атестату на сезон 2020/21 317

Сульшер анонсував повернення Санчеса

Сьогодні 17:13 312 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував майбутнє Алексіса Санчеса
Сульшер анонсував повернення Санчеса
#Сульшер, #Санчес, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес, який виступає на правах оренди за Інтер, влітку повернеться в англійський клуб.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Алексіс повернеться влітку і доведе, що ми все неправі", - розповів Сульшер.

Чилійський форвард не зміг знайти свою гру в МЮ після переходу з Арсеналу взимку 2018 року, однак норвезький фахівець все ще розраховує на футболіста.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед спробує підписати Бейла.

Раніше, Кавані відмовився переходити у Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()