Динамо завдяки дублю Каргбо переграло Кайрат у контрольному матчі

Молодий бельгієць забив двічі і отримав травму

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28-го січня, київське Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині проводив заключний контрольний матч.

Суперником був Кайрат (Казахстан). Перший тайм матчу завершився без забитих голів. А на 52-ій хвилині зустрічі Каргбо вивів Динамо вперед. А на 74-ій хвилині матчу знову Буяльський вивів на ударну позицію молодого бельгійця і Каргбо подвоїв рахунок у зустрічі.

А на 84-ій хвилині матчу Каргбо був замінений у зв'язку з травмою.

Контрольний матч

28 січня

Динамо - Кайрат 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Каргбо, 2:0 – 74 Каргбо

Раніше, півзахисник Динамо прийняв рішення залишитися у Сантосі.