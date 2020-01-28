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ФК Львів підписав українського півзахисника

Сьогодні 12:09 257 0
Ходаковський перейшов до Львова
ФК Львів підписав українського півзахисника
#Ходаковський, #Львів

Джерело - ua-football.com.

23-річний півзахисник Микита Ходаковський став гравцем ФК Львів.

Про це повідомляє Футбол News.

На Transfermarkt вказано, що контракт Ходаковського із ФК Львів був підписаний 27 січня.

Останнім клубом Микити була Буковина з Другої ліги. Правда лише за цей сезон Ходаковський змінив 3 клуби: розпочав його в Діназі, у другій половині вересня став гравцем Оболонь-Бровар-2, а в грудні опинився у Буковині.

Цього сезону на його рахунку 8 матчів у Другій лізі.

До того Ходаковський виступав за Сталь (звідти і знайомий головному тренеру ФК Львів), Зірку і Гірник-Спорт.

Раніше, Львів підписав французького захисника.

Нагадаємо, ФК Львів покинув голкіпер.

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